В Мордовии двое несовершеннолетних байкеров попали в ДТП

Накануне в Ковылкинском районе столкнулись питбайк и мопед. Об обстоятельствах происшествия рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

В 16 часов 20 минут на ул. Линев Кордон 15-летний молодой человек, управляя кроссовым питбайком «WSR» совершил столкновение с мопедом «Венто» под управлением несовершеннолетнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 14-летний водитель мопеда и 15-летний водитель кроссового питбайка «WSR» с различными травмами доставлялись в ГБУЗ РМ «ДРКБ».