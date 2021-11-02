Глава Мордовии провел заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики

30 июня в Доме Республики состоялось очередное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики.

На заседании рассмотрели, как идет реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В республике реализуется более 40 федеральных мер поддержки, которыми воспользовались уже более 1700 получателей на общую сумму более 4 млрд рублей.

По информации Минэкономики, кредитными каникулами воспользовались 304 предпринимателя на сумму 3 млрд. 298 млн. рублей. По всем видам льготных программ кредитования было получено 225 заявок на сумму 1 млрд 635 млн. рублей. Был докапитализирован Фонд поддержки предпринимательства на 174 млн. рублей. Предоставление инвестиционных займов будет способствовать увеличению численности занятых в сфере МСП – по рассматриваемым заявкам предполагается создание 85 новых рабочих мест.

«По данным центра «Мой бизнес», получателями господдержки за 1 квартал текущего года было сохранено 412 рабочих мест – это означает, что мера поддержки по привлечению денежных средств на пополнение оборотного капитала является точечной, адресной и правильной», - сказал министр Алексей Грибанов.

По данным единого реестра субъектов МСП, в 2020 году численность занятых в этом секторе составляла 89,9 тысячи человек, в 2022 – 94,5 тысячи человек.

По информации Минпрома республики, предварительный темп роста объемов промышленного производства за 6 месяцев текущего года составляет 120%. При этом сложная ситуация сохраняется на предприятиях «Оптиковолоконные системы» и «Плайтерра» из-за падения поставок продукции зарубежным потребителям.

Глава Мордовии дал поручение Правительству подготовить подробный анализ ситуации по экспортно ориентированным предприятиям. «Посмотрите детально, кто проседает по объемам производства, у кого нарушены поставки. Также важно понимать, какие прогнозы у них до конца года, какую помощь мы должны им оказать», - сказал Артём Здунов.

На заседании штаба обсудили ситуацию на рынке труда республики. Увеличения обращений в службу занятости не фиксируется. Численность официальных безработных за три месяца сократилась на 7 процентов. Чтобы ситуация на рынке труда оставалась управляемой, проводится организация временных рабочих мест и переобучение граждан.

Также на заседании антикризисного штаба были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации, ходе вакцинации и ревакцинации от COVID-19.