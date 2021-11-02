В Мордовии перевернулась легковушка: один человек погиб, трое получили травмы

Ночью первого июля в Инсарском районе произошло ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Мордовии.

Авария случилась на дороге Александровка – Новлей – Новые Верхиссы. 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Шевроле Круз», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый по ходу своего движения придорожный кювет и опрокинулся.

В результате происшествия 22-летний пассажир иномарки погиб. Еще две пассажирки госпитализированы. Водителю «Шевроле» была оказана медицинская помощь на месте ДТП.