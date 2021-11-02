В Саранске открылся ресторан «Вкусно и точка»

В центре Саранска для посетителей открыл двери ресторан «Вкусно и точка». Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник, 4 июля.

Ранее здесь располагался «Макдоналдс». Открытие нового общепита вызвало большой ажиотаж среди горожан. Информации об открытии второго ресторана, расположенного на Юго-западе, пока нет.

Напомним о том, что 16 мая компания «Макдоналдс» сообщила об уходе из России. Сеть ресторанов была продана российскому бизнесмену.

Меню по большей части сохранилось прежним, из него только изъяты блюда с брендированными названиями прежнего владельца.