Житель Мордовии из-за ссоры хотел зарезать собственного сына

В Мордовии вынесен приговор 66-летнему местному жителю, который пытался убить собственного сына. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики.

По данным следствия, в марте этого года между родственниками произошел конфликт. Выяснение отношения закончилось тем, что сын ударил отца по лицу. После этого осужденный схватил нож и нанес потерпевшему несколько ударов ножом в живот и грудную клетку.

«От полученных телесных повреждений пострадавший упал на пол, а фигурант дела, полагая, убил сына, вышел из дома на улицу. Через некоторое время потерпевший смог самостоятельно дойти до соседей и вызвать скорую помощь. Мужчина был госпитализирован и остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», - говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.