Суд обязал «Рузканал» обследовать централизованную систему водоотведения

Стало известно, что суд обязал ООО «Рузканал» произвести техническое обследование централизованной системы водоотведения.

Поясняется, что «Рузканал» обязан проводить техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, потому что это влияет на качество предоставляемых населению и организациям коммунальных услуг, на обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

Стоит отметить, что ранее прокуратура провела проверку деятельности АО «Водоканал». Было установлено, что «Водоканал» производит добычу подземной воды из 12 артезианских скважин, который находятся в Рузаевском районе. Но для добычи у организации нет соответствующей лицензии. Межрайонный прокурор привлек «Водоканал» к административной ответственности за пользование недрами без лицензии. Юридическое лицо оштрафовали на 400 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.