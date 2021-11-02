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Суд обязал «Рузканал» обследовать централизованную систему водоотведения

Суд обязал «Рузканал» обследовать централизованную систему водоотведения

Стало известно, что суд обязал ООО «Рузканал» произвести техническое обследование централизованной системы водоотведения.

Поясняется, что «Рузканал» обязан проводить техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, потому что это влияет на качество предоставляемых населению и организациям коммунальных услуг, на обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения.

Стоит отметить, что ранее прокуратура провела проверку деятельности АО «Водоканал». Было установлено, что «Водоканал» производит добычу подземной воды из 12 артезианских скважин, который находятся в Рузаевском районе. Но для добычи у организации нет соответствующей лицензии. Межрайонный прокурор привлек «Водоканал» к административной ответственности за пользование недрами без лицензии. Юридическое лицо оштрафовали на 400 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.