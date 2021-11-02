На улице Фурманова в Саранске пьяный мужчина зарезал своего знакомого

36-летний житель Саранска выслушал приговор. Мужчина признан виновным в совершении убийства. И следующие 8 лет и 6 месяцев ему предстоит провести в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Преступление было совершено в марте прошлого года. Компания мужчин распивала алкоголь в одном из гаражей на улице Фурманова. В какой-то момент между двумя собутыльниками произошел конфликт.

«В результате инцидента фигурант взял со стола нож и нанес им потерпевшему множественные удары по различным частям тела, в том числе в область жизненно-важных органов. В это время в гараж вошел их общий знакомый, который выбил из рук обвиняемого нож. Осознав последствия конфликта, мужчина, совершивший преступление, вызвал скорую помощь», - рассказали в ведомстве.

Медики доставили пострадавшего в реанимацию. Но спасти его, к сожалению, не удалось.