Житель Мордовии сгорел заживо в доме: СК проводит проверку

Следственный комитет Мордовии проводит проверку по факту смертельного пожара, случившегося в населенном пункте Потьма Зублово-Полянского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Поясняется, что жилой дом загорелся днем пятого июля. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.

«При осмотре тела погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено», - добавили в СК по РМ.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.