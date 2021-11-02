Двое жителей Саранска украли у горожанки зимние колеса

В Мордовии двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела. Они подозреваются в краже зимних колес. Об этом сообщает МВД Мордовии.

Так, в полицию обратилась жительница Саранска. Она рассказала, что неизвестные украли из сарая 4 зимних колеса на литых дисках от легкового автомобиля. Девушка не смогла пояснить какого именно числа украли имущество. Ущерб составил 20 000 рублей.

В течение суток стражи порядка установили личности злоумышленников. Они были доставлены в полицию, где признали свою вину.

«Выяснилось, что кражу подельники совершили поздно вечером 17 июня. Заранее зная, что в сарае у соседей есть зимние колеса, они проникли на чужую территорию и выкатили их во двор к одному из них. Позже фигуранты продали похищенное жителю соседнего региона за незначительную сумму», - рассказали в МВД региона.

Колеса были изъяты. Расследование продолжается.