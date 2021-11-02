Директор «Спецавтохозяйство Саранское» предстанет перед судом

В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является директор «Спецавтохозяйство Саранское». Она обвиняется в совершении преступления в сфере экономической деятельности.

Пресс-служба СК по РМ сообщает, что в 2021 году подозреваемая осуществляла расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 2,5 миллионов рублей, сокрыв денежные средства от взыскания. Женщина знала, что у предприятия есть задолженность по налогам и страховым взносам. Причем, налоговый орган уже предпринимал меры по взысканию недоиски.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.