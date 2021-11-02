Владимир Сидоров осмотрел ход строительства социально значимых объектов

6 июля Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сидоров осмотрел ход строительства объектов социальной инфраструктуры в столице Мордовии.

Владимир Сидоров проинспектировал ход реконструкции лыжно-биатлонного комплекса в юго-западной части г. Саранск. Работы на объекте находятся на завершающейся стадии. 2 сентября текущего года на базе комплекса будет проведен Чемпионат Москвы по летнему биатлону, а с 8 сентября будет проводиться Первенство России.

В рамках нацпроекта «Демография» в г. Саранск ведутся работы по строительству открытого BMX – трека на базе Регионального центра по велоспорту – BMX и техническим видам спорта. Председатель Правительства Мордовии отметил высокую значимость данного объекта и указал на необходимость своевременного выполнения плана работ в соответствии с графиком.

Также в рамках посещения объектов социальной инфраструктуры Владимир Сидоров посетил площадку строительства школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный». Было дано поручение завершить все строительные работы на объекте к концу года.