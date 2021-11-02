Мэр Игорь Асабин провел выездное совещание в пригороде Саранска

Мэр Саранска Игорь Асабин провел выездное совещание в пригороде столицы республики. Градоначальник проверил ход строительства дорог и инженерных сетей водоотведения для жилых домов.

Подготовительные работы для монтажа сети водоотведения для индивидуальных жилых домов в рп. Николаевка муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» развернуло еще в марте этого года. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 22 482,0 метров, специалисты смонтировали 316 колодцев из 572, проложено более 16 километров труб из 22.

Длина уже готового трубопровода составляет - 16 122,4 м/п . Это более 70 % от всех запланированных работ. В связи с одновременной реализацией двух проектов, строительство сети канализации и автомобильных дорог, к работам были привлечены организации для монтажа труб методом горизонтально-направленного бурения.

Также Глава города Игорь Асабин осмотрел ход дорожных работ.

Всего планируется построить дороги протяженностью около 18 км по 22 улице – Инсарской, Южной, Маскинскова, Темниковской, Бобкова, Ахромеева, Ратной, Аграрной, Майскому переулку, Гризодубовой, Славянской, Карнеева, Георгиевской, Бородинской, Мичурина, Левкова, Полевой, Котова, Стрельченко, Кооперативной и Мирной. Работы по строительству инженерной инфраструктуры будут вестись поэтапно до 2024 года, 40 процентов - выполнено.

На данный момент ведутся работы по переустройству газопровода (6 футляров), электроснабжения, строительство наружного освещения (ж/б опоры – 178 шт., светильники – 190 шт.).

На объекте в работах по монтажу сетей водоотведения и строительства дороги задействовано более 60 единиц специализированной техники и более 100 сотрудников (в том числе механизаторов и ИТР).