Глава Мордовии принял участие в Совете Приволжского федерального округа

Глава Мордовии Артём Здунов 7 июля в Ижевске принял участие в работе Совета округа, который провел полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Обсуждались актуальные задачи развития экономики, региональные меры поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций и реализация национального проекта «Культура» в ПФО.

По словам полномочного представителя, ситуация в целом по ПФО характеризуется относительной стабильностью и соответствует общероссийским тенденциям. При этом есть проблемы в автомобилестроении и связанных с ней секторах экономики (металлургия, химическая, легкая промышленность, производство электронного оборудования). По его мнению, особое внимание нужно уделить состоянию рынка труда, где есть предпосылки роста напряженности и риски массового увольнения сотрудников. «Необходимо активно реализовывать меры проактивной поддержки занятости граждан населения. В текущих условиях также важно сохранить доступность социальных услуг для людей и дополнительные адресно поддерживать различные категории граждан», - сказал Игорь Комаров.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил внимание участников совещания на данные социологических опросов, согласно которым жителей округа больше всего волнует рост цен на товары и услуги. Он подчеркнул необходимость постоянного оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия и наличие их в магазинах.

Игорь Комаров поручил главам регионов усилить информационную работу с бизнесом и гражданами по имеющимся мерам государственной поддержки и в постоянном режиме организовать оперативное получение информации о возникающих рисках и проблемах. «Результаты обратной связи показывают, что назрела необходимость проведения на федеральном и региональном уровне анализа достаточности, востребованности и результативности реализуемых мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Такую работу целесообразно организовать, чтобы своевременно и комплексно вырабатывать решения по продлению, корректировке или введению новых мер», - сказал он.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что 56 предложений от ПФО вошли в план по поддержке экономики в условиях санкций.

В Мордовии в рамках реализации первоочередных мероприятий, направленных на поддержку экономики и занятости, создан региональный штаб по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Республики Мордовия. Организован постоянный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих организаций, а также градообразующих организаций монопрофильных населенных пунктов. Анализируются индикаторы объемов производства и отгрузки продукции, финансовые показатели, численность работников, а также уровень заработной платы. Осуществляется докапитализация Фонда развития промышленности Республики Мордовия для предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на возмещение процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.

В ходе обсуждения реализации нацпроекта «Культура» Игорь Комаров поблагодарил Министра культуры РФ Ольгу Любимову за участие и обсуждение в рамках Совета важных для округа вопросов. По словам полномочного представителя, во всех регионах округа реализуются мероприятия национального проекта «Культура», ведется строительство и капитальный ремонт объектов культуры, оснащаются инструментами и современным оборудованием детские школы искусств и училища, переоснащаются библиотеки. Игорь Комаров также рассказал об общественных проектах, реализуемых аппаратом полномочного представителя – «Театральное Приволжье» и «ФормАрт». В то же время, по его мнению, есть отдельные вопросы, которые требуют рассмотрения, на федеральном и региональном уровнях, в их числе: поддержка сферы культуры в сельских агломерациях, привлечение квалифицированных кадров в отрасль, в первую очередь, в малые города и сельские территории, актуальность разработки и принятия федеральной программы «Земский работник культуры», активизация вовлечения молодежи, реализация творческих проектов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

«В 2022 году в регионах Приволжья уже оснащено 29 детских школ искусств в 8 субъектах. Открыты 4 модельные библиотеки – в Пермском крае, Кировской области, Республике Мордовия, 10 виртуальных концертных залов в 8 субъектах, оказана государственная поддержка 87 лучшим сельским учреждениям культуры и 59 лучшим работникам сельских учреждений культуры», - сказала Министр культуры.

Ольга Любимова отдельно остановилась на двух федеральных проектах, которые активно реализуются в Приволжье. В рамках программы «Придумано в России» по всей стране открываются Школы креативных индустрий. В начале учебного года будут открыты еще 32 такие школы, 8 из них – в ПФО: в республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.

Активно развивается в регионах ПФО и программа «Пушкинская карта», благодаря которой молодые люди 14-22 лет имеют возможность бесплатно посетить культурные мероприятия. На сегодняшний день к программе присоединились более 1 700 учреждений культуры Приволжья.

В Мордовии в 2019-2021 годах на реализацию нацпроекта «Культура» было направлено 742 млн. рублей. Финансовое обеспечение нацпроекта в текущем году составит 227 млн. рублей – средства направляются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами и оборудованием детских школ искусств, переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, поддержку проектов некоммерческих организаций в сфере культуры.