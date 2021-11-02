В Мордовии обсудили вопросы демографии, семьи и материнства

В Доме Республики 8 июля состоялась конференция «Новейшие региональные практики для поддержки рождаемости в РФ» в рамках реализации пилотного проекта «Здравствуй, мама» в Мордовии. В ее работе принял участие Глава республики Артём Здунов.

Пилотный проект "Здравствуй, мама" предполагает внедрение новой политики заботы о материнстве, направленной на улучшение демографической ситуации в стране.

«Очень важно в этот государственный праздник – День семьи, любви и верности, введенный по инициативе Президента РФ, проводить мероприятие с таким посылом. Сегодня будет презентован проект, к которому присоединились коллеги из разных ведомств, партии «Единая Россия» - получен партийный грант. В основе проекта – доброжелательная атмосфера и внимание к будущим мамам», - сказал в приветственном слове руководитель Мордовии.

«Вопросы демографии сегодня звучат, как набат. Об этом в своем выступлении на ПМЭФ-2022 говорил и глава государства Владимир Владимирович Путин. Именно поэтому инициативы, подобные «Здравствуй, мама!», должны быть положены в основу федеральных проектов, войти в народную программу партии «Единая Россия», - отметила по видеосвязи заместитель председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова.

Идейный вдохновитель проекта – президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты РФ Наталья Москвитина рассказала, что долгие годы оказывала будущим мамам адресную помощь, благодаря которой родилось 2830 детей. Однако помощь должна быть повсеместной и системной, единой для всех женщин, узнавших о своем будущем материнстве. Концепция проекта предусматривает дорожную карту помощи беременным женщинам, которая включает как информационную, так и практическую составляющие.

В ходе презентации было обозначено, что разработана тактика общения врача-гинеколога с беременными в женских консультациях, для чего специалисты фонда «Женщины за жизнь» проведут обучение с врачами республики. Запланирован ребрендинг кабинетов женской консультации как территории, доброжелательной к материнству. Кроме того, началась выдача первого подарка беременным на приёме у врача и практика дарения приданого малышу. Уже сейчас в регионах страны выдано 787 подарочных наборов к родам, 97 – получили жительницы Мордовии. В буклете «Здравствуй, мама» содержится информация о возможных мерах поддержки региональных центров, некоммерческих общественных организаций и предпринимателей, которая постоянно обновляется.

Все эти меры призваны мотивировать женщин фертильного возраста ставить в приоритет беременность и многодетность. В феврале текущего года проект был представлен в Общественной палате РФ.

С видео приветствием к участникам конференции также обратились заместитель Министра здравоохранения России Олег Салагай и гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который находится сейчас на Донбассе. Артём Здунов отметил, что сегодня в Мордовии в одной из семей, прибывших с территорий ЛНР, родился четвертый ребенок. Это событие руководитель республики назвал знаковым

Говоря о семейных ценностях, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина Олег Аполихин подчеркнул, что сейчас, к сожалению, общество живет по принципу потребления, заниженных нравственных ориентиров, в то время, как вопрос демографии – это вопрос национальной безопасности. Эту позицию поддержал руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова, член Общественного совета ФСИН России Михаил Хасьминский, затронувший тему роли врачей в формировании благоприятной атмосферы для беременных.

Важность правильного воспитания подрастающего поколения в свете вопросов демографии подняла актриса театра и кино Мария Голубкина: «Перевоспитать взрослых невозможно, с детьми в этом плане легче, они – чистый лист. Важно то, что видят дети, у них должна быть альтернатива зарубежной пропаганде, поэтому нужно развивать детское кино, вкладываться в идеологическую составляющую».

В завершение встречи митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркнул необходимость духовного воспитания подрастающего поколения в школьной среде, а также общей роли полноценной семьи. «Прекрасно, когда в семье есть правильная иерархия: когда дети видят здоровые отношения родителей, когда мужчина – патриот своей семьи».

Реализация проекта «Здравствуй, мама» в Мордовии продолжится. Артём Здунов призвал к участию в нем бизнес-сообщество, некоммерческие и религиозные организации.