Пьяный житель Мордовии угнал машину знакомого и попал в ДТП

В Мордовии 38-летний мужчина угнал у своего знакомого автомобиль, чтобы покататься. Но поездка закончилась дорожно-транспортным происшествием, в результате которого пострадал пассажир. Расследование уголовного дела по факту данного преступления завершено. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

Авария случилась 27 мая на дороге Торбеево — Виндрей. Пьяный водительЭ, находясь за рулем автомобиля «ССАНГ ЕНГ КАЙРОН II», не справился с управлением и съехал в кювет. Затем иномарка опрокинулась. Пассажир, который ехал вместе с нарушителем, был госпитализирован.

В ходе проверки полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит 74-летнему знакомому водителя.

«Автовладелец, проживающий в Торбеевском районе, попросил обвиняемого на время, пока он проходит лечение в районной больнице, оставить у его дома автомобиль. При этом пенсионер передал ему ключи, чтобы тот при необходимости мог перегнать транспортное средство на удобное место. 27 мая фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться машиной знакомого, чтобы покататься. По пути он не справился с управлением и съехал в кювет», - пояснили в МВД республики.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.