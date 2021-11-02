Двое детей утонули в Мордовии: Следственный комитет проводит проверку

Стало известно, что Следственный комитет Мордовии организовал проведение проверки по факту трагедии, случившейся на водоеме в Смольном. Здесь утонули 15-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Поясняется, что дети находились на водоеме вместе со взрослыми. В какой-то момент несовершеннолетние пропали.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб начали поиски детей. Их тела были обнаружены в 15-ти метрах от берега.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.