Четыре человека пострадали в результате столкновения «Тойоты» и «Гранты» в Мордовии

Накануне в Лямбирском районе произошла авария, в результате которой четыре человека получили травмы. Об обстоятельствах происшествия рассказали в ГИБДД Мордовии.

Поясняется, что 61-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла».

В ДТП пострадали водитель и 21-летний пассажир «Гранты». Они с различными травмами госпитализированы в ГБУЗ РМ РКБ №4. 24-летняя пассажир данного автомобиля доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение. 51-летняя водитель «иномарки» с различными травмами доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ, отпущена домой, назначено амбулаторное лечение.