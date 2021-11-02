Житель Мордовии выстрелил из обреза в обидчика

В Мордовии выслушал приговор житель села Подгорное Алексово. Он выстрелил из обреза в мужчину. Преступление было совершено в марте 2020 года.

В пресс-службе МВД республики рассказали, что мужчины находились в одном из ночных заведений в Ковылкино. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Злоумышленник решил наказать обидчика.

«Он взял из дома обрез, пришел к нему и выстрелил в ногу, после чего с места преступления скрылся. В ходе расследования выяснилось, что орудие преступления мужчина изготовил сам. В 2013 году он поехал рыбачить и нашел неподалеку охотничье одноствольное ружье, спилил ствол и приклад, после чего около 7 лет незаконно хранил обрез под балконом своего жилища», - рассказали в пресс-службе МВД.

Приговорам суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.