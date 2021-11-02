В Лесном озере в Саранске утонул мужчина

11 июня запомнится жителям Мордовии сразу двумя трагедиями на воде. Напомним, что в понедельник утром появилась информация о гибели двоих детей на водоеме в Смольном. Вечером МЧС республики сообщило о еще одном происшествии.

Мужчина 1984 года рождения утонул в «Лесном озере». О ЧП сообщили очевидцы.

Незамедлительно сотрудниками Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы были организованы поисковые работы. В 18 часов 45 минут водолазами было извлечено тело мужчины.

По факту гибели проводятся оперативно-следственные мероприятия.