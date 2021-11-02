Глава Мордовии о трагедии на водоеме в Смольном: «Большая трагедия для семьи, для всех нас»

Глава Мордовии поручил проверить обустройство мест отдыха на водоемах республики. Данный вопрос был поднят в ходе еженедельного оперативного совещания с Правительством республики.

Артем Здунов подчеркнул, что в регионе произошла большая трагедия — на водоеме песчаного карьера в Смольном утонули двое детей. В обстоятельствах случившегося в настоящее время разбирается прокуратура региона.

«Но в этом месте люди гибнут не первый год. Купание здесь запрещено - вода в водоеме стоячая и содержит возбудителей различных инфекций, опасных для здоровья и жизни. Знаки запрета купания никого из отдыхающих не останавливают», - добавил руководитель региона.

Всего в Мордовии есть 62 водных объекта, на которых организованы места отдыха. В 13 районах и городском округе Саранск, находящихся в зеленой зоне, оборудовано от 2 до 8 мест отдыха, в пяти районах – по одному месту. В 4 районах – Большеигнатовском, Лямбирском, Краснослободском и Торбеевском - нет организованных мест отдыха на водных объектах. На территории республики официально оформлено и оборудовано только шесть мест отдыха на водных объектах с учетом требований к пляжам.

Стоит отметить, что обустройство мест отдыха на водоемах было одним из поручения Главы Мордовии к главам районов и минэкономики. Речь, прежде всего, идет о водоемах, которые пользуются популярностью у жителей республики.

«Коллеги, поручение, которое было дано насчет оборудования пляжей и главам муниципальных образований, и профильным министрам, - оно пока не выполнено. Алексей Владимирович (Грибанов), то же самое по привлечению средств Ростуризма и корпорации, тоже ничего – нули у вас там, времени у вас было больше года. Нет, говорите, инвестиционной привлекательности? У вас на некоторых водных объектах в выходные дни по три тысячи отдыхающих находятся. Это не инвестиционная привлекательность разве? Не надо там ставить свои капитальные дома! Ставьте легковозводимые конструкции, продавайте мороженое, напитки. Огромный поток людей там», - сказал Артем Здунов.