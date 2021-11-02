Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В июле в Мордовии стартуют игры «Мордовской футбольной лиги»

В июле в Мордовии стартуют игры «Мордовской футбольной лиги»

Накануне на стадионе «Мордовия Арена» состоялась жеребьевка Мордовской футбольной лиги. Ее создание было инициировано Главой республики Артемом Здунова.

По предварительным данным, начало соревнований запланировано на конец июля. В турнире примут участие 18 команд от различных предприятий республики. Они были поделены на 2 подгруппы - «Запад» и «Восток». Матч за третье место и финальный матч пройдут на «Мордовия-арене».

«Многие из команд-участниц уже сейчас помогают детским футбольным командам. Это самое главное. Сотрудничество бизнеса республики и детского футбола даст хороший толчок в развитии, что обязательно принесет юношеским командам больше побед в будущем», - отметил Президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров.

Лига станет дополнением к чемпионату Мордовии по футболу в целях развития массового и любительского футбола. При проведении турнирных игр будет использоваться наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года - вся спортивная инфраструктура и футбольные поля, построенные к мундиалю.