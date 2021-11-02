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Житель пригорода Саранска пытался украсть товары из магазина

Житель пригорода Саранска пытался украсть товары из магазина

Росгвардейцы задержали жителя Ялги, который пытался украсть товары из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардиии по РМ.

Поясняется, что экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с объекта, расположенного на улице Волгоградская.

«К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратились работники торговой точки, которые пояснили, что заметили, как мужчина попытался пронести за расчетно-кассовый аппарат набранные товары. Противоправные действия жителя п. Ялга зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ущерб сетевому магазину составил более 1000 рублей», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.