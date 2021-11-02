Житель Мордовии украл велосипед у спящего на обочине дороги мужчины

56-летний житель села Оброчное стал фигурантом уголовного дела. Мужчина подозревается в краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел велосипед на обочине дороги. Рядом с ним спал его владелец. Подозреваемый пытался разбудить его, но не вышло. Поэтому он сел на велосипед и уехал домой. Чужое транспортное средство фигурант решил оставить себе.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения - обязательство о явке. Велосипед изъят.

Расследование уголовного дела продолжается.