Пьяный житель Мордовии попытался угнать рабочую «ГАЗель», но его поймал начальник

В Мордовии суд рассмотрел уголовное дело, фигурантом которого является 29-летний житель села Аксеново. Молодой человек угнал автомобиль у своего работодателя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Поясняется, что бизнесмен сам поймал преступника. В ходе проверки было установлено, что после смены злоумышленник выпил спиртное, а потом собрался домой. Но идти пешком ему не захотелось, поэтому он решил угнать «Газель», припаркованную на территории предприятия.

«Отъезжающую с предприятия машину заметил потерпевший, который поехал следом за ней. Во время движения на улице Полежаева молодой человек притормозил, чтобы поговорить по телефону. В этот момент его нагнал владелец автомобиля, который незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию», - рассказали в МВД.

Свою вину мужчина признал полностью. Приговором суда с учетом ранее неотбытого наказания ему назначено 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.