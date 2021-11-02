У саранского завода «Промтеплопанель» арестуют имущество на 1,7 млн рублей

Прокурор Ленинского района Саранска санкционировал арест имущества ООО «Саранский завод «Промтеплопанель» на 1,7 млн рублей.

Поясняется, что у предприятия есть задолженность по уплате налогов. В связи с неисполнением вышеназванным юридическим лицом обязанности по уплате налогов УФНС в порядке ст. 77 Налогового кодекса Российской Федерации обратилось в прокуратуру района с постановлением о наложении ареста на имущество налогоплательщика.

Прокурор района, установив, что предъявляемые налоговым органом требования к аресту имущества соблюдены, принял решение о санкционировании ареста имущества ООО «Саранский завод «Промтеплопанель» на сумму 1,7 млн рублей.