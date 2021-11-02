В Саранске несовершеннолетняя девочка забеременела от 27-летнего мужчины

Скандальная история произошла в Саранске. 27-летний мужчина вступил в интимные отношения со школьницей. Возможно, данные отношения так бы и остались в тайне, но девочка забеременела.

Известно, что мужчина работает грузчиком. Вступая в отношения, он достоверно знал, что девочке нет 16 лет. Но его этот фактор не остановил. Спустя время девочка забеременела. Информация в правоохранительные органы была передана из медицинского учреждения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд рассмотрел все материалы и приговорил горожанина к двум годам условно. Приговор в законную силу не вступил.