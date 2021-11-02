Глава Мордовии провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом Росгвардии генерал-полковником Александром Порядиным

14 июля Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с командующим Приволжским округом Росгвардии генерал-полковником Александром Порядиным. Обсуждались вопросы взаимодействия Росгвардии с региональными органами государственной власти.

Александр Порядин поблагодарил личный состав подразделений, выполняющих задачи на территории Луганской и Донецкой республик: «Подразделения Мордовии с достоинством и честью выполняют свой воинский долг на территории проведения специальной военной операции.

«То, что вы сказали, важно для руководства республики, для самих ребят, для их семей, и для общества в целом. Мы всячески стараемся поддерживать их – для нас это приоритет», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава республики высоко оценил работу территориального управления, его сотрудничество с другими силовыми структурами и органами власти в регионе и подчеркнул важность ведомства в сохранении стабильной общественно-политической обстановки в республике.

Отметим, что в ходе рабочей поездки в Мордовию командующий Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Порядин проверил организацию служебно-боевой деятельности подразделений Управления Росгвардии по Республике Мордовия.

Он посетил батальон полиции отдела вневедомственной охраны, где провел совещание и заслушал доклады руководителя и должностных лиц регионального управления Росгвардии. Также проверил организацию и выполнение служебно-боевых задач подразделениями СОБР «Звезда», ОМОН «Аркуда», центра лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.