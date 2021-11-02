Сергей Беляков: новый международный цирковой фестиваль "Без границ" пройдет в Санкт-Петербурге

В России учрежден новый Международный цирковой фестиваль «Без границ». Он пройдет с 3 по 6 ноября в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Заявки на участие уже поступили от 100 стран.

«Символично, что наш новый фестиваль циркового искусства пройдет в культурной столице нашей страны и в цирке, который по иронии судьбы организовал итальянец Гаэтано Чинизелли. И мы будем рады видеть в нашем цирке представителей самых разных стран», – рассказал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

«Комсомольская правда» сообщает, что решение об учреждении фестиваля в России было принято после того, как организаторы престижного циркового форума в Монте-Карло отозвали приглашение российских артистов к участию в фестивале циркового искусства.



«Бесспорно, первой эмоцией было разочарование. Но длилось оно минут 15, не больше. Потому что тут же позвонила министр культуры РФ Ольга Любимова и предложила идею провести фестиваль на нашей площадке. Ее реакция была мгновенной. Решение приняли в тот же день», – подчеркнул глава Росгосцирка.



Ведущим мероприятия станет Эдгард Запашный.