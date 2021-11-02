Житель Саранска несколько дней расплачивался в магазинах украденной банковской картой

В Саранске 46-летний местный житель, который расплачивался в магазине чужой банковской картой, стал фигурантом уголовного дела. Об этом заявили в пресс-службе МВД Мордовии.

Поясняется, что подозреваемый вместе со своим приятелем распивал спиртное. В какой-то момент злоумышленник украл у друга телефон. Под чехлом гаджета он нашел банковскую карту.

В течение нескольких дней мужчина расплачивался этой картой в магазинах. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Когда деньги на карте закончились, подозреваемый ее выбросил.

О том, что с банковского счета списываются денежные средства потерпевший узнал от сотрудников полиции.

В настоящее время расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.