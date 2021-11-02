В Мордовии обсудили прохождение пожароопасного сезона

Глава Мордовии Артём Здунов провёл совещание по вопросам противопожарной безопасности в лесах. В совещании приняли участие члены кабинета министров, руководство Главного управления МЧС России по Республике Мордовия, а также Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича.



Врио начальника Главного управления МЧС России по республике Сергей Репин проинформировал, что в этом году произошло 413 ландшафтных пожаров сухой травянистой растительности на общей площади на общей площади 370 га. Огнем уничтожено 13 строений. Наибольшее количество пожаров произошло в Ковылкинском районе – 62, городском округе Саранск - 45, Лямбирском и Рузаевском районах. Было отмечено, что большое число возгораний сухой растительности из года в год наблюдается в одних и тех же муниципалитетах. Основные задачи по подготовке к пожароопасному сезону были поставлены еще в апреле. Это усиление работы профилактических групп, обновление опашки, пресечение нарушений требований пожарной безопасности, а также уборка территорий населенных пунктов, полос отвода линий электропередач, автомобильных и железных дорог. При этом за последние пять лет количество профилактических групп в республике сократилось с 363 до 266. Как подчеркнул Сергей Репин, в настоящее время в городском округе Саранск таких профилактических групп нет вообще.



Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин доложил о прохождении пожароопасного сезона в лесах. В настоящее время в регионе установился 1 и 2 класс пожароопасности. С начала сезона в лесах республики произошло 9 лесных пожаров на общей площади 12,5 га, в том числе на землях лесного фонда - 7 пожаров на общей площади 11 га и на землях особо охраняемых природных территорий - 2 пожара на площади 1,4 га. Все пожары на землях лесного фонда были своевременно обнаружены и ликвидированы на минимальных площадях. Объекты экономики и инфраструктура не пострадали.



За аналогичный период прошлого года на землях лесного фонда было зафиксировано 13 пожаров на площади 68 га.

В этом году в рамках нацпроекта в республику поступила новая лесохозяйственная техника и оборудование на сумму более 20 млн. рублей.



Глава Мордовии подчеркнул значимость приобретения дополнительной техники, в том числе малого класса, используемой при тушении лесных пожаров, а также дальнейшего оснащения лесов системами видеомониторинга, особенно на территориях Мордовского заповедника. Эти вопросы будут прорабатываться республикой во взаимодействии с федеральным центром.