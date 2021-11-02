Житель Мордовии жестоко расправился с лосем

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении54-летнего жителя Атюрьевского района. Он зарезал лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве рассказали, что 18 июня недалеко от села Покровские Селищи мужчина увидел лося, который зашел на закрытую территорию и не мог самостоятельно выбраться. Обвиняемый максимально близко подошел к месту, где находилось животное, приманил его и набросил веревку. После этого повалил самца лося на землю и перерезал ему горло ножом.

«Местные жители, став случайными свидетелями преступных деяний мужчины незамедлительно сообщили о данном факте в полицию. Благодаря своевременно поступившему сообщению злоумышленника задержали на месте преступления. В отделе полиции гражданин полностью признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД Мордовии.

Причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ущерб составил 80 000 рублей. Расследование продолжается.