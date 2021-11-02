Отключение холодной воды в Саранске: опубликован список адресов

Стало известно, что в столице Мордовии 18 и 19 июля временно отключат холодную воду. Об этом рассказали в Администрации города.

Причина отключения — врезка коммуникаций по водоснабжению в новый дом на улице Полежаева.

18 июля с 23:00 до 19 июля до 05:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Гагарина 9,11,13,32,34;

ул. Полежаева 80;

ул. Лесная 4,4а, 9;

Частный сектор:

ул. Чернышевского с 1 по 22;

ул. Чайковского с 1 по 37;

пер. Чернышевского с 1 по 19/1;

ул. Некрасова с 1по 21;

ул. Красная с 3 по 22;

ул. Павлова, с 1 по 24;

ул. и пер. Чайковского с 1 по 40;

ул. Эрзянская с 1 по 24;

ул. Гоголя с 1 по 23;

ул. Огарева с 1 по 23;

ул. Чапаева с 1 по 24;

ул. Октябрьская, с 1 по 22;

ул. Ушакова с 1 по 30;

пер. Суворова с 1 по 20;

ул. Суворова 2а,6а;

ул. Седова с 1 по 32;

ул. Заводская с 2 по 16;

ул. Кутузова с 1 по 36;

ул. Пионерская с 1 по 43;

ул. Полежаева с 134 по 180;

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства