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Отключение холодной воды в Саранске: опубликован список адресов

Отключение холодной воды в Саранске: опубликован список адресов

Стало известно, что в столице Мордовии 18 и 19 июля временно отключат холодную воду. Об этом рассказали в Администрации города.

Причина отключения — врезка коммуникаций по водоснабжению в новый дом на улице Полежаева.

18 июля с 23:00 до 19 июля до 05:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

  • ул. Гагарина 9,11,13,32,34;
  • ул. Полежаева 80;
  • ул. Лесная 4,4а, 9;

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского с 1 по 22;
  • ул. Чайковского с 1 по 37;
  • пер. Чернышевского с 1 по 19/1;
  • ул. Некрасова с 1по 21;
  • ул. Красная с 3 по 22;
  • ул. Павлова, с 1 по 24;
  • ул. и пер. Чайковского с 1 по 40;
  • ул. Эрзянская с 1 по 24;
  • ул. Гоголя с 1 по 23;
  • ул. Огарева с 1 по 23;
  • ул. Чапаева с 1 по 24;
  • ул. Октябрьская, с 1 по 22;
  • ул. Ушакова с 1 по 30;
  • пер. Суворова с 1 по 20;
  • ул. Суворова 2а,6а;
  • ул. Седова с 1 по 32;
  • ул. Заводская с 2 по 16;
  • ул. Кутузова с 1 по 36;
  • ул. Пионерская с 1 по 43;
  • ул. Полежаева с 134 по 180;

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