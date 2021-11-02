Отключение холодной воды в Саранске: опубликован список адресов

Стало известно, что в столице Мордовии 18 и 19 июля временно отключат холодную воду. Об этом рассказали в Администрации города.
Причина отключения — врезка коммуникаций по водоснабжению в новый дом на улице Полежаева.
18 июля с 23:00 до 19 июля до 05:00 будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Гагарина 9,11,13,32,34;
- ул. Полежаева 80;
- ул. Лесная 4,4а, 9;
Частный сектор:
- ул. Чернышевского с 1 по 22;
- ул. Чайковского с 1 по 37;
- пер. Чернышевского с 1 по 19/1;
- ул. Некрасова с 1по 21;
- ул. Красная с 3 по 22;
- ул. Павлова, с 1 по 24;
- ул. и пер. Чайковского с 1 по 40;
- ул. Эрзянская с 1 по 24;
- ул. Гоголя с 1 по 23;
- ул. Огарева с 1 по 23;
- ул. Чапаева с 1 по 24;
- ул. Октябрьская, с 1 по 22;
- ул. Ушакова с 1 по 30;
- пер. Суворова с 1 по 20;
- ул. Суворова 2а,6а;
- ул. Седова с 1 по 32;
- ул. Заводская с 2 по 16;
- ул. Кутузова с 1 по 36;
- ул. Пионерская с 1 по 43;
- ул. Полежаева с 134 по 180;
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