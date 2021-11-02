Пьяный житель Мордовии разгромил остановку, потому что замерз

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который повредил остановку общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Ночью 11 июля пьяный дебошир пришел на остановку, намереваясь уехать к себе в деревню. Прождав транспорт некоторое время, он почувствовал, что замерзает, и попытался зайти внутрь остановки, однако не смог открыть дверь. Разозлившись, он разбил стеклянную вставку пластиковой двери и скрылся с места преступления.

«Задержали злоумышленника на следующий день в селе Атюрьево. В отделе полиции он полностью признал свою вину. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ущерб составил 3 200 рублей», - добавили в МВД.

Расследование продолжается.