Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна

Глава Мордовии Артём Здунов провёл совещание по вопросам готовности к уборочной кампании. На совещании обсудили итоги работы АПК региона в первом полугодии, планы на урожай, а также перспективы увеличения посевных площадей.

По данным Минсельхоза республики, прирост производства сельхозпродукции в Мордовии за шесть месяцев составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Производство скота и птицы выросло на 11 %, молока – на 5,5 %, яйца - на 7 %.

«Посевная площадь составила 792 тысячи гектаров - это плюс 10 тысяч гектаров к 2021 году», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин.

«А какой у республики потенциал здесь? Сколько ещё посевных площадей можно ввести в оборот?» - спросил Артём Здунов.

«Примерно 70-100 тысяч гектаров», - ответил министр.

В этом году из-за погодных условий сроки начала уборочной кампании сдвинулись - её планируется начать ориентировочно 25 июля – 1 августа.

Сейчас на полях республики полным ходом идёт уборка зелёного горошка и заготовка кормов.

В зоне особого внимания - подготовка техники. Парк зерноуборочных комбайнов в республике составляет 1175 единиц. Работа по обновлению техники ведется постоянно, в текущем году сельхозпредприятиями приобретено 315 единиц на сумму около 2 млрд. рублей.

По данным мониторинга геоаналитического центра Минсельхоза РМ, показатели продуктивной влаги в метровом слое почвы в весенний период 2022 года были выше среднего многолетнего показателя - это важный фактор урожайности зерновых культур. При этом сумма активных температур и количества осадков в этом году ниже, из-за этого сроки уборки и заготовки кормов сдвинулись примерно на 10 дней.

По предварительной оценке, валовой сбор зерновых в этом году составит в республике около 1,5 млн. тонн.

Глава Мордовии поручил Правительству держать на особом контроле доведение субсидий до сельхозпроизводителей, обеспечение аграриев техникой и горюче-смазочными материалами.