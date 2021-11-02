В Мордовии несовершеннолетний геймер обманул 13 человек на полмиллиона рублей

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Лямбирского района, который обвиняется в совершении 13 эпизодов мошенничества.

«По данным следствия, в 2019-2020 годы фигурант уголовного дела, являясь активным пользователем онлайн-игры, со своей страницы в социальной сети вступал в переписку с ранее незнакомыми ему пользователями, проживающими в разных регионах страны. Обвиняемый, преследуя цель незаконного личного обогащения, на выгодных для них условиях предлагал приобретать внутриигровые предметы («скины») для тактико-стратегической онлайн-игры путем оплаты через банковские переводы», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Мордовии.

Однако после получения денег парень не передавал внутриигровые предметы покупателям. Всего таким образом 13 потерпевшим им был причинен ущерб в сумме более 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что на момент совершения преступлений фигурант уголовного дела являлся несовершеннолетним.