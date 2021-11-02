«Воздушная скорая» доставила в Саранск 4 пациентов с инфарктами

Санитарный вертолет, который закреплен за Республиканской больницей, продолжает совершать вылеты за пациентами в районы региона. «Известия Мордовии» сообщают, что в минувшие в Саранск были в экстренном порядке доставлены четыре пациента с инфарктами.

Врачи Республиканской центральной клинической больницы рассказали, что в таких случаях очень важно, чтобы пациенты как можно скорее были доставлены в столицу Мордовии. Поэтому огромное преимущество вертолета — скорость транспортировки.

Доставленные пациенты были экстренно прооперировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.