Мэр Саранска проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Подольских курсантов

Накануне мэр Саранска Игорь Асабин проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Подольских курсантов. Об этом сообщили в городской Администрации.

Сейчас на объекте задействовано 12 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, монтажу системы ливневой канализации, и по установке площадки для скейтбординга.

Стоит задача на текущей неделе начать установку малых архитектурных форм и декоративных светильников для освещения сквера. Завезены материалы для обустройства пешеходных дорожек.

Производится санитарная обрезка деревьев, при этом поставлена задача максимально сохранить зеленые насаждения.

На совещании с представителем Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорь Асабин откорректировал график выполнения работ.