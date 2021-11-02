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Мэр Саранска проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Подольских курсантов

Мэр Саранска проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Подольских курсантов

Накануне мэр Саранска Игорь Асабин проинспектировал ход работ по благоустройству сквера Подольских курсантов. Об этом сообщили в городской Администрации.

Сейчас на объекте задействовано 12 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров, монтажу системы ливневой канализации, и по установке площадки для скейтбординга.

Стоит задача на текущей неделе начать установку малых архитектурных форм и декоративных светильников для освещения сквера. Завезены материалы для обустройства пешеходных дорожек.

Производится санитарная обрезка деревьев, при этом поставлена задача максимально сохранить зеленые насаждения.

На совещании с представителем Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Игорь Асабин откорректировал график выполнения работ.