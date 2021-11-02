В Саранске рецидивист убил женщину, после чего поджег автомобиль с ее телом

В Мордовии перед судом предстанет 49-летний житель Саранска, совершивший шокирующее преступление. Мужчина убил женщину, после чего поджег автомобиль с ее телом. ЧП произошло в июле прошлого года.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, в день преступления злоумышленник находился в ботаническом саду. Он заметил автомобиль Volkswagen Polo, подъехавший на приусадебный участок. За рулем иномарки находилась незнакомая женщина.

Убедившись, что горожанка находится одна, он напал на нее и стал требовать деньги. Но наличных у пострадавшей не было. Разозлившись, мужчина убил ее. А чтобы уничтожить следы, он положил тело в автомобиль, отогнал его в безлюдное место и поджег.

СУ СК РФ по РМ мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (разбой; убийство; угон; умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование.