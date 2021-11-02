Стало известно, что в четверг, 21 июля, в Саранске временно ограничат движение транспорта в связи с проведением пешего Крестного хода в честь празднования Дня Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказали в городской Администрации.

Маршрут пешего Крестного хода пройдет по тротуару ул. Коваленко на участке от здания храма Казанской иконы Божией Матери (ул. Коваленко, 49А) до ул. Победы, по тротуару Юго-Западного шоссе на участке от ул. Победы до Ключарёвского шоссе, по проезжей части Ключарёвского шоссе на участке от Юго-Западного шоссе до остановки общественного транспорта в районе кладбища № 2.

«21 июля 2022 года по Ключарёвскому шоссе на участке от Юго-Западного шоссе до остановки общественного транспорта в районе кладбища №2 с 10:00 до 14:00 будет ограничено движение, исключена стоянка и остановка транспортных средств, за исключением транспортных средств коммунальных и аварийных служб», - говорится в сообщении ведомства.