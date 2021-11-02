В Мордовии на территории недействующего предприятия под завалами кирпичей найдено тело женщины

МВД Мордовии сообщает, что в Рузаевке было найдено тело пропавшей без вести местной жительницы. Труп было обнаружен на территории недействующего предприятия.

Уточняется, что погибшая лежала под завалами кирпичей.

В пресс-службе ведомства добавили, что погибшая пропала без вести в марте этого года. Об исчезновении 48-летней женщины заявила ее мать.

«В ходе проводимых поисковых мероприятий сотрудниками уголовного розыска опрашивались знакомые разыскиваемой, отрабатывался ее возможный маршрут передвижения. Ориентировка была передана в республиканские СМИ», - сказали в МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.