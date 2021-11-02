В Мордовии состоялось заседание антикризисного штаба

Глава Мордовии Артём Здунов 21 июля провёл совместное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики и оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Глава республики напомнил: 20 июля на заседании Правительства России премьер-министр Михаил Мишустин обратил особое внимание, что все указания Президента Российской Федерации должны исполняться в срок и в полном объёме, от этого зависит развитие нашей страны и благополучие граждан. «Прошу региональный кабинет министров еще раз строго проконтролировать исполнение всех контрольных сроков поручений Президента и Правительства Российской Федерации. Дисциплина должна выйти на первый план», - подчеркнул Артём Здунов.

Также Глава Мордовии напомнил, что Правительством страны были рассмотрены изменения в законодательство, совершенствующие порядок использования материнского капитала. Станет проще направлять его на оплату обучения детей. Для этого будет расширено межведомственное взаимодействие между Пенсионным фондом и учебными учреждениями.

Еще одно важное для республики решение Правительства России – выделение трем регионам, в том числе Мордовии, денежных средств на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений.

Очень важно сейчас сформировать долгосрочную программу строительства, увязать между собой все планы, оперативно провести инвентаризацию незавершённых объектов и определить, что нужно достраивать и какой объём средств на это потребуется из всех источников. «Необходимо обратить особое внимание на незавершенные объекты, они у нас есть, но решение по ним ещё не принято. Это, в том числе, ледовый дворец в г. Ковылкино - он должен быть достроен», - подчеркнул Артём Здунов.

Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин доложил о ситуации с долгостроями в регионе. Всего в Мордовии 1347 таких объектов - сумма вложенных в них средств оценивается в 15 млрд. рублей. Самые крупные долгострои - это Саранская коррекционная школа-интернат - строительная готовность 49%, крытый ледовый каток в Ковылкино - 70%, реабилитационный центр «Ясная Поляна» в Зубово-Полонском районе - 72%, лыжная база в Подлесной Тавле Кочкуровского района - 58%.

19 июля вступило в силу Постановление Правительства о ведении федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства. По этому направлению запланировано финансирование в размере 50 млрд. рублей ежегодно.

Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин проинформировал руководителя республики, как идет реализация федеральных мер поддержки в республике, а также доложил о подготовке изменений в программу социально-экономического развития Мордовии до 2026 года.

«Суммарная стоимость программы составляла 5 миллиардов 615 миллионов рублей, из которых 5 миллиардов - это федеральные средства, - напомнил он. - Теперь в программу добавлено 6 инфраструктурных объектов, прирост финансирования программы составил 2 миллиарда 99 миллионов рублей, в том числе в 2022 году – 1 млрд. 168 миллионов рублей, в 2023 году – более 930 млн. рублей. Таким образом, сейчас программа социально-экономического развития Мордовии до 2026 года оценивается в 7,7 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов направляет нам федеральный бюджет».

В числе добавленных в программу объектов - строительство автодороги и тепловых сетей в квартале, ограниченном ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе, строительство канализационного коллектора в Рузаевке, приобретение 35 автобусов, работающих на газовом топливе, строительство автодороги в северной промзоне от железнодорожного переезда «Северный тупик» до автомагистрали «Северный обход Саранска» и строительство участка дороги с путепроводом по ул. Пролетарская.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин проинформировал штаб об участии республики в федеральном проекте «Генеральная уборка». Проект запущен в 2022 году и предусматривает ликвидацию экологически опасных объектов на территории России. От Мордовии в Минприроды была направлена заявка на включение в проект нуждающихся в рекультивации свалок.