Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате жуткой аварии на трассе в Мордовии

В минувшее воскресенье в Рузаевском районе на трассе «Н. Новгород – Пенза – Саратов» произошла жуткая авария, которая унесла жизни двоих человек.

Как сообщили в ГИБДД Мордовии, 64-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Шкода Октавия». После этого «Лада Гранта» съехала в придорожный кювет и опрокинулась, после чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель и 63-летняя пассажирка «Лады Гранты» от полученных травм скончались. 39-летняя пассажир автомашины «Лада Гранта», а также 39-летний водитель автомашины «Шкода Октавия» с различными травмами были госпитализированы в ГБУЗ РМ «МРЦКБ».

Назначены экспертизы. У водителя автомашины «Шкода Октавия» взята кровь на анализ.