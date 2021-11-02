Глава Мордовии встретился с руководством предприятия «Плайтерра»

Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором ЗАО «Плайтерра» Сергеем Никоноровым. Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева и министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

Обсуждались вопросы работы предприятия в условиях сокращения зарубежных рынков сбыта. До введения санкционных ограничений около 80 % берёзовой фанеры, произведённой на комбинате, поставлялось на экспорт в 70 стран мира – это был самый высокий показатель среди предприятий-экспортеров республики. Сейчас «Плайтерра» реализует инвестиционный проект по производству топливных гранул. Это линия комплексной, безотходной переработки древесины. Проект включен в перечень приоритетных для региона и решает одну из основных проблем всех лесозаготовителей - утилизацию древесных отходов.

На встрече были рассмотрены возможные направления переориентации рынков сбыта, выстраивания новых логистических цепочек, участие предприятия в программах господдержки.