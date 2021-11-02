Председатель Правительства Мордовии осмотрел ход капитального ремонта школ

Во вторник, 26 июля, Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров с членами регионального кабмина осмотрел ход проведения каптального ремонта школ в Саранске и Лямбире.

В саранской средней школе № 39 активно ведутся работы по внутренней отделке. Благодаря программе капитального ремонта школ, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в образовательном учреждении также отремонтированы мастерские и закуплено новое оборудование для уроков технологии. В школе № 39 обучаются 1198 детей, в этом году здесь сформируют четыре первых класса. Владимир Сидоров поручил ускорить проведение всех работ: специалисты ведут укладку линолеума, установку светильников, обшивку стен и устройство потолков.

Саранский лицей № 26 также активно обновляется ко Дню знаний. Строительная готовность превышает 70%. На объекте продолжаются работы по монтажу кровли, облицовке фасада, устройству внутренних инженерных коммуникаций, в том числе замене системы отопления. 1 сентября образовательное учреждение, которое в этом году отмечает полувековой юбилей, распахнет свои двери для 1034 детей, здесь будет три первых класса.

В средней школе № 5 строители ведут устройство инженерных сетей, внутреннюю и наружную отделку. В этом образовательном учреждении обучается 740 ребят.

В рамках федеральной программы проводится капитальный ремонт в двух корпусах Саранской общеобразовательной школы для детей с ОВЗ. В новом учебном году здесь будут сформированы два первых класса, всего же в школе обучается 271 ребенок.

В Лямбирской средней общеобразовательной школе №1 строители осуществляют монтаж кровли, внутреннюю отделку и фасадные работы. Владимир Сидоров дал поручение – как можно скорее завершить проведение строительных работ (на сегодня готовность объекта составляет 67%) и заняться благоустройством территории. Первого сентября за парты сядут 462 ученика.

Отметим, в этом году в Мордовии в программе капитального ремонта участвуют 11 школ, все объекты будут сданы до 1 сентября. В 2023 году участниками программы станут 19 образовательных учреждений нашей республики.

Также Председатель регионального Правительства побывал в детском саду на улице Кирова в Саранске. Уже скоро дошкольное учреждение распахнет свои двери. Специалисты собирают и расставляют мебель, ведется установка оборудования в кухонном блоке и бассейне. Владимир Сидоров поручил городской администрации проводить на объекте ежедневные совещания, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Детский сад рассчитан на 250 мест, здесь будут скомплектованы 12 групп. С 6 июня открыта запись в дошкольное учреждение.