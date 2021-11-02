В Мордовии лишили прав 4 водителей, состоящих на учете у психиатра и нарколога

В Краснослободском районе прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были выявлены 4 водителя, у которых есть заболевания, препятствующие возможности управления транспортным средством. Выявленные нарушители состояли на учете у психиатра и нарколога.

«По результатам проверки, в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокуратурой района в суд направлено 4 иска о прекращении действия прав граждан на управление транспортными средствами», - рассказали в Прокуратуре.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил его требования в полном объеме.