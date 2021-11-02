Уроженец Мордовии рассказал Артёму Здунову о съемках фильма об Ардатовском районе

Глава Мордовии Артём Здунов провел встречу с уроженцем Мордовии, предпринимателем Александром Земченко. Обсуждались вопросы развития сельских территорий.

Александр Земченко рассказал руководителю республики, что помогает развивать Ардатовский район, открывая на его территории предприятия и восстанавливая родную деревню.

Александр Земченко – выпускник Кечушевской школы Ардатовского района. В настоящее время он живет в Санкт-Петербурге, возглавляет группу компаний «Виолет», которая занимается производством декоративных стеновых панелей. Производственные площади компании в минувшем году были полностью перенесены на территорию Мордовии – в Ардатовский район. Кроме того, там было организовано хозяйство по выращиванию экофруктов.

Также Александр Земченко рассказал, что инициировал съемки документального фильма об ардатовской земле - съемочная группа будет работать в районе с 27 июля по 4 августа. Планируется представить фильм на всероссийских кинофестивалях.