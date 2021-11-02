В Саранске прошла операция «Чистые стекла»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Чистые стекла». Всего за один день инспекторами ГИБДД было выявлено 25 водителей, допустивших нарушения требований Технического регламента.

В отношении каждого из нарушителей были составлены административные материалы. Штраф за данное правонарушение составляет 500 рублей.

Большинство автомобилистов устраняли тонировку на месте. Тем, кто по каким-либо причинам отказывался это сделать, вместе с постановлением об административном правонарушении вручалось требование о прекращении противоправных действий, обязывающее граждан в течение суток устранить нарушение.