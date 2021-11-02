Пенсионер из Краснослободского района незаконно хранил дома более 800 граммов пороха

В Мордовии 67-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники полиции нашли дома у мужчины почти килограмм пороха. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

При обследовании в жилище пенсионера полицейские обнаружили металлические баночки с бездымным порохом общей массой 486 граммов и стеклянную емкость с дымным порохом массой 316 граммов. Экспертиза показала, что изъятое относится к взрывным веществам метательного действия и пригодно для использования. Данное вещество хранилось незаконно.

«Выяснилось, что ранее подозреваемый был охотником и имел разрешение на приобретение, хранение и ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По истечении срока лицензии порох мужчина оставил себе, при этом зная, что это незаконно», - добавили в МВД.

Также у фигуранта изъяты 36 патронов. По факту их хранения проводится проверка.