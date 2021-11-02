Пьяный житель Мордовии хотел застрелить свою жену

Житель Мордовии, пытавшийся застрелить свою жену, выслушал приговор. Злоумышленник проведет в колонии 8 лет и 3 месяца.

16 марта между пьяным мужчиной и его супругой произошел конфликт. Он стал высказывать претензии. Испугавшись за жизнь, потерпевшая убежала в старый дом, расположенный на их приусадебном участке.

«Около полуночи осужденный, вооруженный охотничьим ружьем, подошел к постройке и произвел выстрелы в стену, где как он предполагал, может находиться супруга. Однако женщина успела спрятаться под диван и не пострадала. Воспользовавшись моментом, когда муж вернулся обратно в дом, она позвонила свекру, который пришел и пресек противоправные деяния сына», - об этом сообщили в пресс-службе МВД Мордовии.