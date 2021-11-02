В Мордовии местная жительница осуждена за хищение 380 тысяч рублей, поступивших в качестве выплат на счет умершей матери

В Мордовии жительница Ростовской области осуждена за хищение 380 тысяч рублей, поступивших в качестве выплат на счет умершей матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В 2016 году женщина привезла к себе в город Шахты из Мордовии пожилую мать. Спустя несколько лет пенсионерка умерла. Но дочка, получив документы, не сообщила об этом в соответствующие органы, в связи с чем государственная регистрация смерти произведена не была.

«На банковский счет умершей женщины продолжилось начисление пенсионным Фондом социальных выплат и пенсии. В дальнейшем злоумышленница, имея на руках банковскую карту умершей и, зная пин-код к ней, неоднократно с июля 2020 года по ноябрь 2021 года снимала поступающие на счет фиксированные выплаты и тратила их по своему усмотрению. Таким образом она похитила 382 454 рубля. О том, что ее мать скончалась, женщина сообщила в ЗАГС лишь спустя полтора года», - рассказали в МВД.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.